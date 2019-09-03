Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren, ilgiyle izlenen 40 başyapıt filmi sizler için derledik. Sinemaseverlerin ilgisini çekecek olan bu listede birçok film yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren Pi'nin Yaşamı ve 3 Ahmak filmleri de bu listede yer alıyor. Peki ölmeden önce izlemeniz gereken filmler nelerdir? İşte ölmeden önce izlemeniz gereken 40 başyapıt film...