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Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt !

Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren, ilgiyle izlenen 40 başyapıt filmi sizler için derledik. Sinemaseverlerin ilgisini çekecek olan bu listede birçok yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren Pi'nin Yaşamı ve 3 Ahmak filmleri de bu listede yer alıyor. Peki nelerdir? İşte ölmeden önce izlemeniz gereken 40 başyapıt film...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 10:12
Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

Yayınlandığı dönemlerde büyük ses getiren, ilgiyle izlenen 40 başyapıt filmi sizler için derledik. Sinemaseverlerin ilgisini çekecek olan bu listede birçok yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren Pi'nin Yaşamı ve 3 Ahmak filmleri de bu listede yer alıyor. Peki nelerdir? İşte ölmeden önce izlemeniz gereken 40 başyapıt film...

Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

La Vita é Bella (Hayat Güzeldir) 1999 - Roberto Benigni

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Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

Schinler's List (Schinler'in Listesi) 1993 - Steven Spielberg

Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

The Pianist (Piyanist) 2002 - Roman Polanski

Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

The Boy in the Striped Pajamas (Çizgili Pijamalı Çocuk) 2008 - Mark Herman

Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

The Diary of Anne Frank (Anne Fran'in Hatıra Defteri) 1959 - George Stevens

Ölmeden önce mutlaka izlenmeniz gereken 40 başyapıt film!

The Book Thief (Kitap Hırsızı) 2013 - Brain Percival

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