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Haberler Galeri Osmanlı'nın ABD'yi vergiye bağlayan 'Aslanlı Paşa'sı!
Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 18:58

Osmanlı'nın ABD'yi vergiye bağlayan 'Aslanlı Paşa'sı!

Osmanlı Devleti, döneminin süper gücü olarak adlandırılıyordu. Bu durum Osmanlı Paşalarının da kudretlerinin en büyük nedeni sayılırdı. Onlardan biri de Aslanlı Paşa olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa'dır. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağlamıştır. Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Peki 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? İşte detaylar...

Osmanlı’nın ABD’yi vergiye bağlayan ’Aslanlı Paşa’sı!

Osmanlı tarihinin en güçlü ve farklı paşalarından biri olan Cezayirli Hasan Paşa en çok 'Aslanlı Paşa' olarak bilinirdi.

Osmanlı’nın ABD’yi vergiye bağlayan ’Aslanlı Paşa’sı!

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

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Osmanlı’nın ABD’yi vergiye bağlayan ’Aslanlı Paşa’sı!

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

Osmanlı’nın ABD’yi vergiye bağlayan ’Aslanlı Paşa’sı!

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Osmanlı’nın ABD’yi vergiye bağlayan ’Aslanlı Paşa’sı!

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

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