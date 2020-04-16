Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:21
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
18:58
Osmanlı'nın ABD'yi vergiye bağlayan 'Aslanlı Paşa'sı!
Osmanlı Devleti, döneminin süper gücü olarak adlandırılıyordu. Bu durum Osmanlı Paşalarının da kudretlerinin en büyük nedeni sayılırdı. Onlardan biri de Aslanlı Paşa olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa'dır. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağlamıştır. Aslan evcilleştirip yanından ayırmaması ile de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Peki 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? İşte detaylar...