Satıyorum satıyorummm saaatttım!

Balat'ta antika dükkanları açık artırma heyecanıyla dolup taşıyor. Antika seven herkes bu mezatlara katılabiliyor. Çok para lazım diye düşünmeyin, her keseye uygun. Antika saatler 10 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını buluyor. Balat'ta antika dükkanları açık artırma heyecanıyla dolup taşıyor. Antika seven herkes bu mezatlara katılabiliyor. Çok para lazım diye düşünmeyin, her keseye uygun. Antika saatler 10 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını buluyor. 'Bu, elimde görmüş olduğunuz antika saat 10 TL. Evet, yanlış duymadınız tam 10 TL, bedava! Ama ben 15 arıyorum, var mı 15? Buradan geldi bir 15, evet 20! 25 mi gördüm orada? 25 TL antika saat yok mu artıran?! Yoksa satıyorum... Satıyorum... Bakın 25 TL'ye muhteşem bir saat... Gerçekten yok mu 30? Satıyorum o halde... Satıyorum... Satıyorum... Satttt-tıımm! ' Bu sesler Balat'ta yer alan Aksoy Antik Mezat'tan geliyor. Konuşan ise mezat sunucusu Ali Tuna. İçerisi tıklım tıklım, sandalyeler dolu, ayakta kalanlar da var. Çeşit çeşit antika eşya, hepsi birbirinden göz alıcı ve uygun fiyatlı. Aksoy Antik Mezat'ta açık artırmaya çıkarılan hemen hemen her ürünün fiyatı 10 TL'den başlıyor. Yani her bütçeye uygun. Biz de elimiz boş gitmedik. Bir elimizde gazetemizin fotoğraf editörü İlhami Yıldırım'ın satmak üzere bize verdiği bir İran sürmesi ve Yemen kahvesi, diğer elimizde de sevimli bir cep aynası var. Dükkana girer girmez işletme sorumlusu Hüseyin Şimşek'i bulup, açık artırmaya çıkarmak üzere getirdiğimiz ürünleri teslim ediyoruz. Oldukça heyecanlıyız bakalım kaça satılacak getirdiklerimiz? TMSF'DEN ALINAN TABLO Şimşek, 10 yaşından beri antikaların arasında yetişmiş, büyümüş ve baba mesleği olan işi yapmaya başlamış. 1950'den beri ailece antika işindeler. Alım-satım ile başlayan antika macerelarına altı yıl önce mezat da eklenmiş. Şimdi alım-satım devam ediyor ama hem dükkanda hem de internet üzerinden mezat satışları da gerçekleştiriyorlar. Dükkanda her ürün 10 TL'den açılıyor bunu biliyoruz. 'Peki nedir en pahalı eşya?' diye soruyoruz Şimşek'e, 'Dükkanımızdaki ürünlerin en değerlisi, hemen arkamızdaki büyük tablo. 50 bin TL istiyoruz ona. Aslında 200 bin euro bence fiyatı. Ama Türkiye'de bu fiyatı veren olur mu onu bilmiyorum. Tablo Picasso'nun arkadaşına ait. Biz bunu TMSF tarafından el konulmuş eşyaların arasında bir müzayede satışından aldık' Dudak uçuklatan muhabbetin ardından müzayede başlıyor ve Ali Tuna sahnede yerini alıyor. 'Şu an içeride gördüğünüz malların birçoğu Fransa'dan geliyor, yüzde 90'ı gibi. Yurt dışından mal getiren bir firma haline gelip, şu an iç piyasaya ve diğer antikacılara mal veren bir firma haline geldik. Burada gördüğünüz herhangi bir ürünü istediğiniz zaman çıkartabiliriz. Bu bizim görevimiz' diyerek, ilk defa katılanları bilgilendirdikten sonra mezatı başlatıyor.