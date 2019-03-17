Satıyorum satıyorummm saaatttım!

Biz bunu TMSF tarafından el konulmuş eşyaların arasında bir müzayede satışından aldık" Dudak uçuklatan muhabbetin ardından müzayede başlıyor ve Ali Tuna sahnede yerini alıyor. "Şu an içeride gördüğünüz malların birçoğu Fransa'dan geliyor, yüzde 90'ı gibi. Yurt dışından mal getiren bir firma haline gelip, şu an iç piyasaya ve diğer antikacılara mal veren bir firma haline geldik. Burada gördüğünüz herhangi bir ürünü istediğiniz zaman çıkartabiliriz. Bu bizim görevimiz" diyerek, ilk defa katılanları bilgilendirdikten sonra mezatı başlatıyor.