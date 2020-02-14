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  • Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40

, hikayenin iki baş karakterin aşkı üzerine temellendirildiği filmlere denir. Bu film türü genelde aşk içinde yer alan bir diğer konu üzerinde geliştirilir. Böyle bir zorunluluk olmasa da aşk filmleri genelde şu konular üzerine yoğunlaşır: ilk bakışta aşk, yasak aşk, aşk üçgeni, aşk ve fedakarlık. Aşk filmlerinin sahip oldukları dil farklılık gösterebilir. Mutlu son ile biteceği gibi kötü bir sonla da bitebilir. Ancak aşk filmlerinin ortak özelliği, izleyicinin ağır basan duygularını uyandırmak yönündedir., aşk, tutku ve duygusallık odaklı konuları işleyen film türü. Romantik aşk filmleri özellikle kadınların izlemekten en çok keyif aldığı film türüdür. 'ne özel keyifle romantik film izlemek istiyorsanız işte size en iyi 40 romantik film önerisi...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 13:19
Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

, hikayenin iki baş karakterin aşkı üzerine temellendirildiği filmlere denir. Bu film türü genelde aşk içinde yer alan bir diğer konu üzerinde geliştirilir. Romantik aşk filmleri özellikle kadınların izlemekten en çok keyif aldığı film türüdür. 'ne özel keyifle izlemek istiyorsanız işte size en iyi 40 romantik film önerisi...

Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Titanik (Titanic, 1997)

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Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Not Defteri (The Notebook, 2004)

Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Kefaret (Atonement, 2007)Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge, 2001)

Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge, 2001)

Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Bir Zamanlar (Once, 2006)

Sevgililer Günü'ne özel mutlaka izlemeniz gereken 40 romantik film

Kazablanka (Casablanca, 1942)

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