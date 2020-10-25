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Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 917. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 917. bölümünde birbirinden ilginç sorularda yarışmacılar bazen zorlandı, bazen kolayca cevapladı. Sorulan bir soruda, doğru cevaptan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Fakat stüdyodaki seyircilerin verdiği cevap, onu oldukça mutsuz etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde seyircilere sorulan birbirinden ilginç sorular ve cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.10.2020
01:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
01:52
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