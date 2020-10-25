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Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Olmak İster 917. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 917. bölümünde birbirinden ilginç sorularda yarışmacılar bazen zorlandı, bazen kolayca cevapladı. Sorulan bir soruda, doğru cevaptan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Fakat stüdyodaki seyircilerin verdiği cevap, onu oldukça mutsuz etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde seyircilere sorulan birbirinden ilginç sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 01:52
Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Olmak İster 917. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi.

Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Olmak İster son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

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Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Olmak İster 917. bölümünde birbirinden ilginç sorularda yarışmacılar bazen zorlandı, bazen kolayca cevapladı.

Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

Birbirinden ilginç soru ve cevaplarla izleyiciler yine keyifli anlar yaşadı.

Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

Sorulan bir soruda, doğru cevaptan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları

Fakat stüdyodaki seyircilerin verdiği cevap, onu oldukça mutsuz etti. İşte Kim Olmak İster'in son bölümünde seyircilere sorulan birbirinden ilginç sorular ve cevaplar...

Seyirciye güvenince yanıldı! Kim Milyoner Olmak İster 917. bölüm soru ve cevapları
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