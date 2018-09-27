Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25

Giriş Tarihi: 27.09.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 10:04
  • 1
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Her yıl dünyada binlerce çekiliyor. Kimileri daha çekilmeden büyük bir heyecanla bekleniyor, kimileri gerçekleştikten yıllar sonra bile seyircisini arıyor. Bazı filmler izlendikten sonra hiçbir iz bırakmadan kayboluyor, kimileri de akıllara kazınıp yıllarca unutulmuyor. İşte son 5 yıla damga vuran filmler...

  • 2
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Yıldızlararası (Interstellar, 2014)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Diriliş (The Revenant, 2015)

  • 4
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

The Hateful Eight (2015)

  • 5
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Zincirsiz (Django Unchained, 2012)

  • 6
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow, 2014)

  • 7
  • 26
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25
Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Marslı (The Martian, 2015)

BİZE ULAŞIN