Son 5 yıla damga vurmuş en iyi 25 film

Her yıl dünyada binlerce film çekiliyor. Kimileri daha çekilmeden büyük bir heyecanla bekleniyor, kimileri gerçekleştikten yıllar sonra bile seyircisini arıyor. Bazı filmler izlendikten sonra hiçbir iz bırakmadan kayboluyor, kimileri de akıllara kazınıp yıllarca unutulmuyor. İşte son 5 yıla damga vuran filmler...