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  • Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! 853. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 853. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Tosun Paşa ile ilgili soru geceye damga vurdu.Tellioğulları ve Seferoğulları Ailelerinin üyeleriyle ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 853. Bölüm soru ve cevaplarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 01:08
Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 853. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı.

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Tosun Paşa ile ilgili soru geceye damga vurdu.Tellioğulları ve Seferoğulları Ailelerinin üyeleriyle ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı.

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'in 853. Bölüm soru ve cevaplarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık.

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları
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Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları
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