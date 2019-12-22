Tosun Paşa sorusunda seyirciler de şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster 853. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 853. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Özellikle Türk sinemasının efsane filmlerinden, Tosun Paşa ile ilgili soru geceye damga vurdu.Tellioğulları ve Seferoğulları Ailelerinin üyeleriyle ilgili olan soru, bir çok kişiyi yanıltmayı başardı. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 853. Bölüm soru ve cevaplarını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...