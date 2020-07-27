Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Yapıdaki en önemli parçaların ise Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarı buluntusu olduğu belirtildi. Ayrıca Tunç Çağı ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve sanat merkezi olan Alacahöyük'ün girişinde bulunan 10 metre genişliğindeki sfenksli kapı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.