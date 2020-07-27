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Haberler Galeri Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

'na ait kalıntılara ulaşılan 'te kazılar başlıyor

'da bulunan 'teki arkeolojik kazı çalışmaları, 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor. Eski 'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu alanda, 15 kişilik ekip görev alacak.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 09:39
Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan 'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor.

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında 15 kişilik ekip görev alacak.

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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu 'e gelen ekip üyeleri, kazı yapılması planlanan bölgelerde temizlik, bakım ve planlama çalışması başlattı. Ekibin değerlendirmeleri sonucunda kazılara geçilecek.

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR

'te 1935 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda bulunan tarihi eserler aynı yerdeki müzede sergileniyor. Alacahöyük Müzesi'nde Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler yer alıyor.

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Yapıdaki en önemli parçaların ise Eski 'na ait 13 kral mezarı buluntusu olduğu belirtildi. Ayrıca Tunç Çağı ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve sanat merkezi olan 'ün girişinde bulunan 10 metre genişliğindeki sfenksli kapı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
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