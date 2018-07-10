Venezuela Devlet Başkanı'ndan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

- "Ertuğrul zorluklardan asla yılmıyor, bizde öyleyiz"

Nicolas Maduro, "Diriliş Ertuğrul"un çok fazla duygu yaşattığını vurgulayarak, "Diziyi izlemeye başladık ve bir baktık, öylesine mesaj veriyor ki kendimizi dizinin içinde bulduk. Kendi içerisinde küçücük bir halkın dünya üzerine evrensel bir mesaj yayabilmesinin verdiği bir haz aslında ve mesaj doğru şekilde ulaştı. Ertuğrul'un her şeyden önce cesareti ve prensiplerine olan sadakati çok dikkatimi çekti. Zorluklardan asla yılmıyor, biz de öyleyiz." diye konuştu.

Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni için geldiğini hatırlatan Maduro, Türkiye ve Venezuela arasında zaten iyi giden ilişkileri daha da iyiye taşımak için iş birliği alanları yaratmaya geldiklerini dile getirdi.

Maduro, Türk iş adamlarıyla da bu fırsatı değerlendirerek bir araya geldiklerini ifade ederek, endüstriyel, tarımsal, finansman anlamında ve diğer pek çok alanda iş birliğini en üst seviyeye taşıyacak detayları görüştüklerini anlattı.