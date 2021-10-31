Yeni AKM yaşayan bir yer olacak, gençler AVM’den çıkıp AKM’ye gelsin

Cumhuriyet Türkiye'sinin sembol yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2.5 yıllık inşaat sürecinin ardından 29 Ekim'de yeniden kapılarını açtı... İstanbul'un sosyal ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan bu yapının ihtişamlı bir şekilde küllerinden yeniden doğması büyük yankı uyandırdı. İlk haliyle Yüksek Mimar-Mühendis Hayati Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan yapı, bu kez oğlu Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel'in elinde yeniden hayat buldu. SABAH'a açıklamalarda bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortakları Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel, '20'nci yüzyılın binasını 21 yüzyıla taşıdık. Ama 60'lı yıllarda yapılan binanın ruhunu koruduk. Tamamıyla yenileyerek ve eski cepheyi koruyarak mimari açıdan iddiası olan bir bina ortaya çıkardık. Çok güzel tepkiler alıyoruz, iki gündür telefonlarımız hiç susmadı. Burayı halkın sahiplenmesi çok önemli' dedi. PANDEMİDE İNŞAAT DURMADI 'Babam olmadığı için burayı takım arkadaşlarımızla birlikte yaptık. 20-25 kişilik bir mimari grup projenin başından sonuna kadar üç sene boyunca beraberdik. Pandemiye rağmen inşaata bir gün bile ara vermedik. Kolay bir süreç değildi. Burada 2 bin kişi çalıştı. Biz de birebir işin başındaydık.' Melkan Gürsel ise, 'Çok uykusuz gecelerimiz oldu. Özellikle ekiplerimiz çok sabahladı. İnşaatın bütün süreçlerinde sahadaydık. Şantiyeye gittik-geldik. Başka türlü bu kadar büyük bir inşaatın sağlıklı tamamlanması çok zor olurdu' dedi. DEMOKRATİK BİR YAPI OLDU 'Eskiden müdürü binanın kapısını kilitlermiş, şu anda ise burası hepimizin binası oldu. Sabahtan akşama kadar yaşayacak ve 365 gün inşallah açık olacak. Dünyadan çok büyük kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.' Yeni AKM'nin içinden geçilen bir yapı olduğuna vurgu yapan Melkan Gürsel ise şunları kaydetti: 'Burası kimsenin kapıların arkasında kalmayacağı bir ortam sunduğu için demokratik bir yapı oldu. İçinden geçilen bir yapı olması bugünün sosyal anlayışına da ciddi bir açılım getiriyor. Binalar herkesi kucaklamalı, herkese açık olmalı. Bundan önce AKM'nin önünde buluşuluyordu. Bileti olan içeri girebiliyordu, şimdi içinden geçebiliyorsun. Ben bu fikri bugünün dünyasında çok önemli buluyorum. İçinden geçtiğin zaman bina senin oluyor. Sanat birleştiricidir. Her anlamda AKM'siz bir İstanbul'la AKM'li bir İstanbul arasında çok fark olacak.' YÜKSEK TEKNOLOJİ VAR CUMHURBAŞKANIMIZIN BÜYÜK DESTEĞİNİ GÖRDÜK GÖZÜMÜZ HER ZAMAN ÜSTÜNDE OLACAK TERASA İSTANBUL MANZARALI RESTORAN BAKAN ERSOY HEP YANIMIZDAYDI YERLİLİK ORANI ÇOK YÜKSEK ANNEM ÇOK MUTLU OLDU