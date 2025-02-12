Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:04
1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan'a manidar bir paylaşımda bulundu! 'Neredesin'
2016 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren oyuncu Pelin Akil ve meslektaş eşi Anıl Altan çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Son günlerde boşanma iddialarıyla dillerden düşmeyen çiftin 1 aydır ayrı yaşadığı iddia ediliyordu. 2 tane dünya tatlısı ikizi olan çift, konuyla alakalı adeta sus pus olmayı tercih ederken Pelin Akil sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.