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Haberler Galeri 1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan'a manidar bir paylaşımda bulundu! 'Neredesin'
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:04

1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan'a manidar bir paylaşımda bulundu! 'Neredesin'

2016 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren oyuncu Pelin Akil ve meslektaş eşi Anıl Altan çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Son günlerde boşanma iddialarıyla dillerden düşmeyen çiftin 1 aydır ayrı yaşadığı iddia ediliyordu. 2 tane dünya tatlısı ikizi olan çift, konuyla alakalı adeta sus pus olmayı tercih ederken Pelin Akil sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan’a manidar bir paylaşımda bulundu! ’Neredesin’

2007 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde boy gösteren Pelin Akil, Anıl Altan ile tanışarak büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle dikkat çeken çift, mutlu birliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan’a manidar bir paylaşımda bulundu! ’Neredesin’

Dillere destan düğünleriyle magazin manşetlerini süsleyen ünlü çift, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.

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1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan’a manidar bir paylaşımda bulundu! ’Neredesin’

Aile hayatları ile çok beğenilen çiftin üstünde son zamanlarda adeta kara bulutlar dolaşıyor.

1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan’a manidar bir paylaşımda bulundu! ’Neredesin’

Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın, 1 ay önce evlerini ayırdıkları iddia edilmişti.

1 aydır ayrı yaşıyorlardı... Pelin Akil eşi Anıl Altan’a manidar bir paylaşımda bulundu! ’Neredesin’

Kısa sürede gündem olan konu hakkında evli çiftten herhangi bir açıklam gelmemişti. İkilinin sus pus olması bazı takipçiler tarafından bu iddiaları doğrulayacak niteliğindeydi.

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