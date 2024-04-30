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Haberler Galeri 10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 13:38

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği geçtiğimiz haftalarda tek celsede son bulmuştu. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk defa kızları Naz'ın doğum gününde bir araya geldi. İşte ayrılıklarıyla herkes şaşırtan eski çift Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 6 yaşına basan kızları Naz'ın doğum gününden kareler...

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!

Magazin kulislerine bomba gibi düşen boşanma haberi 10 yıllık evliler Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan gelmişti.

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı.

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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk defa kızları Naz'ın doğum gününde bir araya geldi.

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!

İşte ayrılıklarıyla herkes şaşırtan eski çift Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 6 yaşına basan kızları Naz'ın doğum gününden kareler...

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez kızları Naz için bir arada!
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