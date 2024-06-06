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Haberler Galeri 13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 06:54

13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Abdullah Burnaz ile Selin Denizli çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Daha önce GÜNAYDIN'ın duyurduğu haberin ardından çift, yuvasını kurtarmayı başaramadı. Yaklaşık 1.5 yıldır ayrı yaşayan Burnaz ve Denizli, 13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Ancak çift arkadaş kalmayı başardı. Denizli ve Burnaz, neredeyse her hafta sonunu bir araya gelip çocuklarıyla vakit geçirecek.

BÜLENT CANKURT
13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

27 Ekim 2010'da, Roma'da, Türkiye Büyükelçiliği'nde evlenen Abdullah-Selin Denizli çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını önceki yıl ilk bu köşede okumuştunuz.

13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Çocukları Cem (11) ve Kerem Ege (5) ile iki yıldır İzmir'de yaşayan Selin Hanım ile İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan Abdullah Bey'in, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen halen resmen boşanmaması, yakınları için hep bir umut olmuştu.

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13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Doğrusu; ben de her şeyi yoluna sokabileceklerini düşünmüştüm ama maalesef olmamış!

13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Yaklaşık 1.5 yıldır ayrı yaşayan çift, 13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmiş.

13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Medenice boşanmayı ve arkadaş kalmayı başaran çiftin, neredeyse her hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçirdiklerini duydum, bravo doğrusu. Ayrılırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alır inşallah.

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