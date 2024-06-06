13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!

Çocukları Cem (11) ve Kerem Ege (5) ile iki yıldır İzmir'de yaşayan Selin Hanım ile İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyan Abdullah Bey'in, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen halen resmen boşanmaması, yakınları için hep bir umut olmuştu.