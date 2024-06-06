Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:54
13 yıllık evlilik resmen bitti! Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli Burnaz boşandı!
Abdullah Burnaz ile Selin Denizli çiftinin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Daha önce GÜNAYDIN'ın duyurduğu haberin ardından çift, yuvasını kurtarmayı başaramadı. Yaklaşık 1.5 yıldır ayrı yaşayan Burnaz ve Denizli, 13 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Ancak çift arkadaş kalmayı başardı. Denizli ve Burnaz, neredeyse her hafta sonunu bir araya gelip çocuklarıyla vakit geçirecek.