15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

YENİ AŞKIN ÖMRÜ KISA OLMUŞ

Sekteye uğrayan evliliklerini 'sıra dışı evlilik sözleşmesi' ile kurtarmaya çalışsalar da başaramayan sosyetik çift Elif İnci Ünsalan ile Baran Aras, geçen yıl boşanmıştı.

Boşandıktan sonra arayı çok açmadan bekarlığa ilk veda eden Elif İnci Ünsalan olmuş; Efsun Yazıcı'nın eski eşi Hayim Ennekavi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak öğrendim ki, Elif Hanım'ın bu mutluluğu, ilişkilerini birinci yılını kutlayamadan bitmiş. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun. Bu arada boşanmanın ardından zayıflama iğneleriyle 30 kilo veren Baran Aras'ın stil danışmanı Neşe Öner'le aşkı devam ediyor.



