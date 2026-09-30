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Haberler Galeri Magazin 15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:22

15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

Cemiyet hayatı; özel dedektifle ortaya çıkan 15 yıllık ihanet skandalı, olay yaratan "dokunmayın" pozları ve birinci yılını bile dolduramadan biten sürpriz aşklarla adeta sarsılıyor! Üstelik lüks yaşamıyla tanınan sosyetik bir ismin Londra'da ucuzluk mağazasından çıkarken yakalanması görenleri şoke etti. İşte magazin kulislerine düşen ve günlerce konuşulacak o çarpıcı olayların tüm perde arkası...

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BÜLENT CANKURT
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15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

İşadamı Gökhan Çetinsaya cephesinden kötü bir haberim var. Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, günlerce konuşulan bir düğünle evlendiği eşi Tuğçe Çetinsaya ile 15 yıllık evliliği bitiyor.

15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

Kulislerde konuşulanlara göre, evliliğin bitme nedeni ihanet! Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Hanım, son dönemde sosyetede çok moda olduğu gibi eşinin peşine özel dedektif takmış.

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15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

Gökhan Bey'i 7/24 takip eden özel dedektif, Tuğçe Hanım'a boşanma davası açabileceği kanıtları toplamış. Dört yıl önce ortak şirket kuran çiftten Tuğçe Hanım'ın henüz resmi işlemleri başlatmasa da boşanmaya kararlı olduğunu duydum.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

Bu arada çocuklarının boşanmasını istemeyen aileler devreye girip çiftin evliliğini kurtarabilmek için çabalıyormuş. Umarım başarırlar...


15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

LEYLA ALATON'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Leyla Alaton önceki gün sosyal medyasında öyle bir paylaşım yaptı ki, hem şaşırdım hem de güldüm! Genelde, iş, sanat ve kadın hakları konularında paylaşımlar yapan Alaton, bu kez çok esprili bir paylaşımda bulunmuş.

15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

Dostlarıyla gittiği bir eğlence mekanında çektirdiği üstte gördüğünüz fotoğrafı paylaşıp bacağının üzerine de mekanın esprili sözlerinin yazıldığı kartlardan birini koymuş. Kartta, İngilizce ve Türkçe olarak "Lütfen hayranlıkla izleyin, dokunmayın" yazıyor. Bilen bilir, Leyla Alaton çok ciddi bir iş kadını olsa da dost meclisinde neşesi ve esprileriyle tanınır. Bu paylaşım da onun bir göstergesi.


15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

YENİ AŞKIN ÖMRÜ KISA OLMUŞ
Sekteye uğrayan evliliklerini 'sıra dışı evlilik sözleşmesi' ile kurtarmaya çalışsalar da başaramayan sosyetik çift Elif İnci Ünsalan ile Baran Aras, geçen yıl boşanmıştı.

Boşandıktan sonra arayı çok açmadan bekarlığa ilk veda eden Elif İnci Ünsalan olmuş; Efsun Yazıcı'nın eski eşi Hayim Ennekavi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak öğrendim ki, Elif Hanım'ın bu mutluluğu, ilişkilerini birinci yılını kutlayamadan bitmiş. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun. Bu arada boşanmanın ardından zayıflama iğneleriyle 30 kilo veren Baran Aras'ın stil danışmanı Neşe Öner'le aşkı devam ediyor.


15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!

LONDRA'DAKİ ALIŞVERİŞİ ŞAŞIRTTI
"Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" diyerek büyük laflar eden Zeynep Yılmaz, sonunda lafını yemiş, Aralık 2023'ten bu yana flört ettiği Bülent Ciritçi'den gelen evlilik teklifini kabul etmişti.

Çift, bu ay yurt dışında, sade bir nikahla hayatlarını birleştirecekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı; gönüllerine göre ev bulamadıkları için vuslatları nisana kaldı. Bu arada Zeynep Hanım, yurt dışına evlenmeye gidemedi ama alışverişe gitmiş! Londra'ya giden Zeynep Hanım'ın alışveriş poşeti dikkatimi çekti. Londra'nın ünlü 'ucuzcu' mağazasından bol bol alışveriş yapmış. Lüks markalardan giyinmesine alıştığımız Zeynep Yılmaz'ın bu alışverişi şaşırttı doğrusu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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