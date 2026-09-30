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15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:22
15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı!
Cemiyet hayatı; özel dedektifle ortaya çıkan 15 yıllık ihanet skandalı, olay yaratan "dokunmayın" pozları ve birinci yılını bile dolduramadan biten sürpriz aşklarla adeta sarsılıyor! Üstelik lüks yaşamıyla tanınan sosyetik bir ismin Londra'da ucuzluk mağazasından çıkarken yakalanması görenleri şoke etti. İşte magazin kulislerine düşen ve günlerce konuşulacak o çarpıcı olayların tüm perde arkası...