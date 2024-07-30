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Haberler Galeri 18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora'nın 10 yıllık ilişkisi bitti
Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:10

18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora'nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Seven Ne Yapmaz, Kalbimin Sultanı, Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk ,Yaban Çiçekleri, Kübra, Darmaduman ve Üç Kuruş dizilerinde rol alan Aslıhan Malbora, 18 yaşından beri mühendis Metin Temel ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten şoke eden ayrılık haberi geldi. Aslıhan Malbora'nın 10 yıllık ilişkisi bitti.

18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Yaban Çiçekleri, Kübra, Darmaduman ve Üç Kuruş gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Malbora, yaklaşık 10 yıldır sevgilisi Metin Temel ile aşk yaşıyordu.

18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora 18 yaşından beri ilişki yaşadığı Metin Temel'le yollarını ayırdı.

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18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

29 yaşındaki Aslıhan Malbora sevgilisiyle mutluluk karelerini sosyal medya sayfasından paylaşıyordu.

18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Oyuncunun ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi.

18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Aslıhan Malbora, Metin Temel'le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel'in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.

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