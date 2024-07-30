18 yaşından beri aşk yaşıyordu... Aslıhan Malbora’nın 10 yıllık ilişkisi bitti

Yaban Çiçekleri, Kübra, Darmaduman ve Üç Kuruş gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Malbora, yaklaşık 10 yıldır sevgilisi Metin Temel ile aşk yaşıyordu. Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora 18 yaşından beri ilişki yaşadığı Metin Temel'le yollarını ayırdı. 29 yaşındaki Aslıhan Malbora sevgilisiyle mutluluk karelerini sosyal medya sayfasından paylaşıyordu. Oyuncunun ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel'le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel'in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.