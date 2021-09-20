Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:41Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 14:47
19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!
19 yıl önce hayat verdiği Zerda karakteri ile hafızalara kazınan, yer aldığı projelerle gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Ece Uslu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak aşk haberleri ile adı anılan 47 yaşındaki Ece Uslu, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü Alp Tuğhan'a kaptıran Ece Uslu, ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti. Sevgilisi ile Maldivler tatiline çıkan Ece Uslu bikinili pozları ile kendine hayran bırakmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuan Ece Uslu son olarak sevgilisi ile Belgrad Ormanı'nda çıktığı yürüyüşten kareler paylaştı. Ece Uslu'nun fit haline övgüler yağdı...