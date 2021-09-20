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Haberler Galeri 19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!
Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 14:47

19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

19 yıl önce hayat verdiği Zerda karakteri ile hafızalara kazınan, yer aldığı projelerle gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Ece Uslu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak aşk haberleri ile adı anılan 47 yaşındaki Ece Uslu, yeni bir aşka yelken açmıştı. Gönlünü Alp Tuğhan'a kaptıran Ece Uslu, ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti. Sevgilisi ile Maldivler tatiline çıkan Ece Uslu bikinili pozları ile kendine hayran bırakmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuan Ece Uslu son olarak sevgilisi ile Belgrad Ormanı'nda çıktığı yürüyüşten kareler paylaştı. Ece Uslu'nun fit haline övgüler yağdı...

19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

19 yıl önce hayat verdiği Zerda karakteri ile hafızalara kazınan, yer aldığı projelerle gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Ece Uslu bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

Son olarak aşk haberleri ile adı anılan 47 yaşındaki Ece Uslu, yeni bir aşka yelken açmıştı.

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19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

Gönlünü Alp Tuğhan'a kaptıran Ece Uslu, ilişkisini sosyal medyadan ilan etmişti.

19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

Sevgilisi ile Maldivler tatiline çıkan Ece Uslu bikinili pozları ile kendine hayran bırakmıştı..

19 yıl önce Zerda ile rüzgarlar estirmişti... 47 yaşındaki Ece Uslu spor pozları ile mest etti!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuan Ece Uslu son olarak sevgilisi ile Belgrad Ormanı'nda çıktığı yürüyüşten kareler paylaştı.

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