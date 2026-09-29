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Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:54

2000'lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara'nın sarışın güzeli Nuray Uslu'ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından 7 Numara'da Rüya rolüne hayat veren Nuray Uslu'nun son hali ortaya çıktı. 49 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada dikkat çeken paylaşımı, bir dönemin efsane dizisini izleyenlere nostaljik anlar yaşattı.

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2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "7 Numara", ekran yolculuğunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Dönemin samimi mahalle atmosferini ve dostluk hikayelerini yansıtan dizi, oyuncu kadrosuyla da gündemdeki tazeliğini koruyor.

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2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Projede hayat verdiği "Rüya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nuray Uslu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Yapımın yayınlandığı dönemde 23 yaşında olan ve sarı saçlı imajıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun, 49 yaşındaki yeni görünümü beğeni topladı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Siyah saçları ve güncel tarzıyla verdiği pozlar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yıllar içindeki değişimine rağmen doğallığını koruduğuna dikkat çeken yorumlar yaptı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Canlandırdığı karakterle hatırlanmaya devam eden Nuray Uslu, güncel formunu koruyan görünümü ve duruşuyla takdir toplamayı sürdürüyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

HAYAT BİLGİSİ'NİN ÜRPERİ'SİNE BAKIN!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemden bugüne hafızalardaki tazeliğini korumaya devam ediyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Her biri ayrı bir karaktere bürünen oyuncu kadrosu, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Bu kadronun en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Ürperi karakteriydi.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Ceren Soylu'nun hayat verdiği Ürperi, kendine has tavırları, heyecanlı yapısı ve o meşhur replikleriyle dizinin en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Yıllar geçmesine rağmen Hayat Bilgisi dizisi hala birçok kişi tarafından severek izlenirken, dizinin oyuncularının geçirdiği değişimler de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Özellikle Ürperi karakteriyle özdeşleşen Ceren Soylu'nun şimdilerde neler yaptığı ve nasıl göründüğü oldukça merak ediliyor. Artık gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden usta oyuncunun son hali, görenleri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

İşte yıllara meydan okuyan duruşuyla, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun merak edilen son hali...

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Ekranlardan uzaklaşan ve sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Soylu'nun son hali kısa sürede gündem oldu.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Hala hafızalardaki yerini koruyan ünlü isim sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

PEKİ ÇILGIN BEDİŞ'İN AYŞEGÜL'Ü ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Zaman zaman diğer oyuncularıyla gündeme gelen dizi, son olarak 'Ayşegül' karakterini canlandıran Zeynep Kaçar ile adını magazin gündemine taşıdı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan Kaçar, uzun zaman önce ekranlara veda etmişti.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Oyunculuk ve tiyatro kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Kaçar, son haliyle adeta bambaşka birisi oldu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında eğitim alan oyuncu, son olarak 2021 yılında Elbet Bir Gün adlı dizide rol almıştı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

İŞTE ZEYNEP KAÇAR'IN SON HALİ!

Aradan geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 54 yaşında olan Kaçar, yazarlık kariyerine devam ediyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

2000'LERİN GENÇ GRUBU DA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! 4 YÜZ GRUBU BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

4 Yüz grubu, Türk pop müziğinin sadece şarkılarla değil, görsellikle de yarıştığı o ışıltılı döneme bomba gibi bir giriş yapmışlardı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan 4 Yüz, güçlü sesleri, ikonikleşen dansları ve sahne enerjileriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştı.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O HİT ŞARKILAR...

Grup üyeleri, her ne kadar "Dandini" şarkısıyla kariyerlerinin zirvesine çıksalar da; "Kız Kıza", "Salla" ve "Ne Senle Ne Sensiz" gibi hitlerle dillere pelesenk olan eserlere hayat verdiler. Ödül törenlerinin vazgeçilmezi olan grup, özellikle canlı performanslarındaki vokal kalitesiyle, o dönem "playback" yapan pek çok isme resmen taş çıkartıyordu.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Peki, 2000'li yılların tozunu attıran bu efsane dörtlü şimdilerde neler yapıyor? İşte 2 erkek ve 2 kadından oluşan o unutulmaz grubun şaşırtan değişimi!

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

PEKİ 4 YÜZ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Didem Ergüven: Müzik kariyerine bir süre ara veren Ergüven, içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşıdı. Moda ve sanat projelerinde aktif olarak yer alan sanatçı, özellikle kendi tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitlenin beğenisini topluyor.

2000’lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara’nın sarışın güzeli Nuray Uslu’ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...

Gülnur Gökçe: Vokal gücüyle tanınan Gülnur, solo kariyerine ara vermeden devam ediyor. Hem başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürüten Gülnur, hem de profesyonel müzik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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