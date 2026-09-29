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2000'lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara'nın sarışın güzeli Nuray Uslu'ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:54
2000'lerin unutulmaz ismiydi! 7 Numara'nın sarışın güzeli Nuray Uslu'ya bir de şimdi bakın: Yıllar onu teğet geçmiş...
Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından 7 Numara'da Rüya rolüne hayat veren Nuray Uslu'nun son hali ortaya çıktı. 49 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada dikkat çeken paylaşımı, bir dönemin efsane dizisini izleyenlere nostaljik anlar yaşattı.