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2018 Aralık ayı gündemi

ZEYNEP TURAN
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Giriş Tarihi: 04.12.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 15:10
2018 Aralık ayı astroloji gündemi

2018 Aralık ayı gündemi

2018 Aralık ayı astroloji gündemi

2018 yılının son ayını yaşarken, değişimi hissetmeye devam edeceğiz. İçinizden bitmedi mi bu değişim diyebilirsiniz. Ancak 2018 yılı 'Dünya Değişiyor' derken eminim siz de bu kadarını beklemiyordunuz. Yıla imzasını atacak olan aralık ayı, akıl süzgecimizi biraz daha daraltacak. Mantıklı davranmak isterken, alelacele aldığımız kararların da tabi ki bir sonucu olacak. Ancak gönlünüzü ferah tutun. Bu yıl hiç olmaz dediklerimizi yaşarken, deneyimlerimize de yenilerini ekledik. Şimdi ise 2019 yılına girmeden bu tecrübelerden yararlanma zamanı.

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2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Kolay bir yıl geçirmedik

Hem kişisel hayatlarımızın hem de dünya gündeminin hızla değiştiği bir yılın son ayını yaşarken, kazançlarımızı bir bir önümüze koyacağız. Kaybettiklerimizden ise artık bahsetmemeyi tercih edeceğiz. Ancak bahsedeceğimiz konular tabi ki olacak. Hangi duygular bize kaybettirdi, tam olarak nerede hata yaptık, kimleri dost bildik, kimlerin günahına girdik? İşte tüm bu soruların hatta daha fazlasının muhasebesini yapma zamanı geldi çattı.

2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Hesaplarımız ile baş başayız

Yalnız mı kalacağız diye kendinize soruyorsanız, fiziksel olarak hayır. Ancak kendi içimizde yıktığımız duvarları, artık bir bir örmeye başlayacağız. Fedakârlık yaptığımız insanlardan vazgeçerken, kazandıklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Çünkü yılın son ayı hepimizin gönlünde iz bırakmaya çok niyetli ve bizler de karşısında biraz çaresiziz.

2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Ara kader kendini göstermeye başlıyor

2019 yılını kaleme aldığım 'Kader Yeniden Yazılıyor' kitabımda sık sık geçmişe atıfta bulunarak, referanslar aldım. İşte bu ay tam olarak ileride hatırlayacağımız ve ders alacağımız olaylar yaşayacak ve 2019 yılında kaderimizin yönünü değiştireceğiz.

2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Yeni bir yıla yeni umutlarla, beklentilerle girmeye hazırlanıyoruz ancak…

Önce kendimize bu yıla dair kısa notlar almalıyız. Seviyorum deyip terk edilmiş olabilir ya da çok sevdiğinizi de siz terk etmiş olabilirsiniz. Sizce de bu durumda işin özünde bir eşitlenme yok mu? Karmanın nasıl da tıkır tıkır işlediğini belki kendi yaşadığınız olaylardan anlayamayacaksınız ancak çevrenizde ibretle izleyeceğiniz bir hikâye mutlaka yaşanacak.

2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Eden de bulur, haklı âh da yerini bulur.

Hem gönlünüzün hem de aklınızın pencerelerinden nefes almak için kafanızı şöyle bir dışarı çıkaracaksınız. Bu yıl sorunların sürekli üst üste gelmesi, hiç bitmeyen bir telaş, beraberinde sürekli kaos içinde olan duygular herkesin kalbini yordu. Ders almayı bilen için aralık ayı ders niteliğinde olacak. Ancak yaşadıklarınızdan inatla ders almıyor ve her konuda haklı olduğunuza inanıyorsanız ya da çevrenizde böyle insanlar varsa, bekleyin ve yaşanacakları görün.

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