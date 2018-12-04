2018 Aralık ayı astroloji gündemi

Eden de bulur, haklı âh da yerini bulur.

Hem gönlünüzün hem de aklınızın pencerelerinden nefes almak için kafanızı şöyle bir dışarı çıkaracaksınız. Bu yıl sorunların sürekli üst üste gelmesi, hiç bitmeyen bir telaş, beraberinde sürekli kaos içinde olan duygular herkesin kalbini yordu. Ders almayı bilen için aralık ayı ders niteliğinde olacak. Ancak yaşadıklarınızdan inatla ders almıyor ve her konuda haklı olduğunuza inanıyorsanız ya da çevrenizde böyle insanlar varsa, bekleyin ve yaşanacakları görün.