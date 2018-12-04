2018 yeniay burcunda

Bir diğer dikkat çeken burç Balık olacak!

Bu özel kavuşumun, Yeniay günü meydana gelmesi su burcu Balık'ı yakından ilgilendiriyor. Siz ya da çevrenizde değişken su burcu varsa ani çıkışlar, yeni kararlar aldırabilir. Eğer sağlık sorununuz varsa biraz daha özenli olmak gerektiğinin de altını çizecek.

Divan kuruluna benzeyen bir döngü!

Yeniay tıpkı bir divan kuruluna benzeyecek. Gökyüzünde bolca değişken burçların hamle yapmak için hareketlendiğini göz önünde bulundurursak, bu alanda konuşulanlar makro düzeyde olacak; adalet, demokrasi, anayasa, uluslararası kanun ve yaptırımları da içine alacak.

Aynı zamanda ilişkileri de gündeme alacak. Özellikle iş yeri ve çalışma ortamıyla ilgili iletişimde gerekli gereksiz bilgi akışını sağlayabilir. Değişimi de tetikliyor. Uzun yıllar aynı alanda ya da sektörde çalışanları da yakından ilgilendirecek.