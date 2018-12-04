2018 yeniay burcunda

Dikkat çekici yanları…
Bu döngü aslında yükü tek başına sırtlamıyor. Okuduğunuz gibi farklı gezegenler ve etkileri birçok bileşimi bir araya getiriyor. Mars'ın Neptün'e sığınması insanların farklı çıkışlarına tanık olmamızı sağlar demiştim. Bir yandan psikolojik olarak etkilerini de oluşturacak. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun sözünü bu arada hatırlatmak isterim. İtiraflar, özür dilemeler, galeyana gelmeler bu sıralar hızlı diyaloglara neden olabilir.
2016!
Biraz geçmişe dönelim. 2016 yılında;
* İşinizden ayrıldıysanız,
* Boşandıysanız,
* Sevgilinizden ayrıldıysanız,
* Evinizden ayrıldıysanız,
* Sevdiklerinize küstüyseniz,
* 2016 yılından beri aynı yerde çalışanlar,
* Yakın dostluklarında mesafe oluşanlar…
Değiştiğinizi, o dönemlerden bu yana tepkilerinize farkındalık kattığınızı keşfedeceksiniz. Toparlayan Yeniayla birlikte benzer konularda benzer tepkiler vermediğinizi gözlemleme fırsatınız olacak.