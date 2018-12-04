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yeniay burcunda

ZEYNEP TURAN
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Giriş Tarihi: 04.12.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 15:33
2018 yeniay burcunda

yeniay burcunda

2018 yeniay burcunda

Büyük mesajları ile bir Yeniay gündemi daha hazır mısınız? Yılın son Yeniay'ı tüm dünyaya ciddi mesajlar veriyor olacak. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu, duyarlı davranmamız gerektiği hatta birbirimize muhtaç olduğumuzu anlatacak. Aynı zamanda merhameti eksik etmememiz gerektiğine vurgu yapacak. Bunları görmemiz, yaşamımıza dâhil etmemiz tesadüf değil. Çünkü Ay ve Güneş'in birbirine bu denli sokulduğu bu döngüde olası ihtiyaçlar olarak önümüze gelecek. Bir yandan Türkiye'ye komşu ülkeler de peş peşe oluşan gelişmeleri de takip etmemizi sağlayacak.

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2018 yeniay burcunda

Ne zaman gerçekleşiyor?

7 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşen Yeniay Yay burcunda meydana gelecek.

Dünya parayı konuşuyor olacak.

Türkiye dâhil tüm dünyanın bu evrede para enerjisine yoğunlaştığını, bu konunun gündelik yaşamda ve ekonomide çok sık dile getirildiğine şahitlik edeceğiz. Bir yandan bu materyalist dünyanın içinde yorulurken bir yandan adalet ve merhamet arayışımız hızlanabilir.

2018 yeniay burcunda

Sevgili Yay burçlarına sesleniyorum!

Bir yandan doğum gününüzü kutladığınız bu süreçte burcunuzda Yeniay meydana geliyor. Öfke ile kalkan zararla oturur atasözünü bir kenara not edin lütfen. Detayların arasında kaybolmak, sevgi ile alışverişinizde dengeli yaklaşmamak size birtakım pişmanlıklar getirebilir.

Jüpiter'in bu Yeniay'daki rolü nedir?

Bu Yeniay'da Jüpiter'i arkasına alan bir döngü var. Bu da açıkçası herkesin adalet peşinde koşacağı anlamına geliyor. Diğer temasında ise; hukuksal konuları, yüksek öğretim, üniversiteler, uluslararası deniz sektörü ve Akdeniz bölgesi yer alacak.

2018 yeniay burcunda

Diğer gezegenlerin etkileri neler?

Ay yeniden doğarken arkasında yavaşlayan Merkür'ün etkisini hepimiz hissedeceğiz. Merkür'ün Akrep burcunda salınması, Venüs'ün Akrep burcunda olması ilişkilerde yaraları sarmaya başladığını gösterecek. Belki de 'in en heybetli günlerini yavaş yavaş üzerimizden attığımızı fark edeceğiz.

Yeniay gerçekleşirken anın yükselenini Oğlak yönetiyor olacak. Bu yüzden aralık ayının ilk haftasından itibaren para, bütçe, hukuksal konular, alım-satım, miras gibi konular gündeme gelecek. Özellikle hukuksal konularda uzlaşmacı olunmasından yana bir gökyüzü de olacak.

Bu süreçte sadece Ay ve Güneş kavuşumu Yeniay'ı oluşturmuyor. Mücadele gezegeni Mars, Neptün ile su burcunda kavuşuyor olacak. Bu iki kavuşum çok önemli. Nedenine gelecek olursam; 2019'da Mars su burcu Balık'ta yer almayacak bu da esneklik adına pek de fazla şans tanımadığını gösterecek. Bu Yeniay'da ise Mars'ın etkisinin nispeten bu kavuşum sayesinde olumlu ve yapıcı olacağını vurgulayacak.

2018 yeniay burcunda

Bir diğer dikkat çeken burç Balık olacak!

Bu özel kavuşumun, Yeniay günü meydana gelmesi su burcu Balık'ı yakından ilgilendiriyor. Siz ya da çevrenizde değişken su burcu varsa ani çıkışlar, yeni kararlar aldırabilir. Eğer sağlık sorununuz varsa biraz daha özenli olmak gerektiğinin de altını çizecek.

Divan kuruluna benzeyen bir döngü!

Yeniay tıpkı bir divan kuruluna benzeyecek. Gökyüzünde bolca değişken burçların hamle yapmak için hareketlendiğini göz önünde bulundurursak, bu alanda konuşulanlar makro düzeyde olacak; adalet, demokrasi, anayasa, uluslararası kanun ve yaptırımları da içine alacak.

Aynı zamanda ilişkileri de gündeme alacak. Özellikle iş yeri ve çalışma ortamıyla ilgili iletişimde gerekli gereksiz bilgi akışını sağlayabilir. Değişimi de tetikliyor. Uzun yıllar aynı alanda ya da sektörde çalışanları da yakından ilgilendirecek.

2018 yeniay burcunda

Dikkat çekici yanları…

Bu döngü aslında yükü tek başına sırtlamıyor. Okuduğunuz gibi farklı gezegenler ve etkileri birçok bileşimi bir araya getiriyor. Mars'ın Neptün'e sığınması insanların farklı çıkışlarına tanık olmamızı sağlar demiştim. Bir yandan psikolojik olarak etkilerini de oluşturacak. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun sözünü bu arada hatırlatmak isterim. İtiraflar, özür dilemeler, galeyana gelmeler bu sıralar hızlı diyaloglara neden olabilir.

2016!

Biraz geçmişe dönelim. 2016 yılında;

* İşinizden ayrıldıysanız,
* Boşandıysanız,
* Sevgilinizden ayrıldıysanız,
* Evinizden ayrıldıysanız,
* Sevdiklerinize küstüyseniz,
* 2016 yılından beri aynı yerde çalışanlar,
* Yakın dostluklarında mesafe oluşanlar…

Değiştiğinizi, o dönemlerden bu yana tepkilerinize farkındalık kattığınızı keşfedeceksiniz. Toparlayan Yeniayla birlikte benzer konularda benzer tepkiler vermediğinizi gözlemleme fırsatınız olacak.

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