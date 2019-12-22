2019’un enleri! Şıklar ve yükseliştekiler...

Moda dünyası açısından hareketli bir yılı geride bırakıyoruz. Nebahat Çehre, yine yılın en şık isimlerinden olurken; Gülnur Güneş, 2019'un en magazinel düğününü yaptı. Yılın parlayan yıldızları ise Akın Akınözü ve Ebru Şahin'di. 2019, moda anlamında epey hareketli bir sene oldu. Yıl boyunca neler trend oldu, kimler konuşuldu, beğenildi ya da eleştirildi, işte her şey bu listede... YILIN MARKALARI: Yıl boyunca ünlüler tarafından en sık tercih edilen markalar; Raisa&Vanessa, Nedret Taciroğlu, Sudi Etuz oldu. YILIN KOPYASI: Elbette yine ve yeniden bir sürü kopyalama örneği yaşadık ama hiçbiri Gülşah Saraçoğlu'nun Demet Akalın için diktiği Giambattista Valli benzeri kostüm kadar konuşulmadı. YILIN ŞIKLARI: Yasemin Özilhan, Nebahat Çehre, Burcu Esmersoy. YILIN PARLAYAN İSİMLERİ: Nazlı Kayı, Zehra Çilingiroğlu, Ebru Şahin, Aybüke Pusat, Melis Sezen, Melisa Şenolsun. Sosyal medya paylaşımları ve davetlerde giydikleriyle yıl boyunca dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler. YILIN PARLAYAN YILDIZI: Akın Akınözü. Şıklık anlamında olmasa da yakışıklılığı, oyunculuğu ve popülerliğiyle yılın en gözde erkek yıldızı olmayı başardı. YILIN SÖNEN YILDIZI: Bu konuda kimse Can Yaman'ın eline su dökemez. Yurt dışında şöhreti ne kadar parladıysa, yanlış PR ile kendi ülkesinde de yıldızını aynı oranda söndürmeyi başardı.