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2019’un enleri! Şıklar ve yükseliştekiler...

dünyası açısından hareketli bir yılı geride bırakıyoruz. , yine yılın en şık isimlerinden olurken; Gülnur Güneş, 2019'un en magazinel düğününü yaptı. Yılın parlayan yıldızları ise Akın Akınözü ve 'di.

PELİN KAYA PELİN KAYA Magazin
Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:06
2019’un enleri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019, anlamında epey hareketli bir sene oldu. Yıl boyunca neler trend oldu, kimler konuşuldu, beğenildi ya da eleştirildi, işte her şey bu listede...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN MARKALARI: Yıl boyunca ünlüler tarafından en sık tercih edilen markalar; Raisa&Vanessa, Nedret Taciroğlu, Sudi Etuz oldu.

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2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN KOPYASI: Elbette yine ve yeniden bir sürü kopyalama örneği yaşadık ama hiçbiri Gülşah Saraçoğlu'nun Demet Akalın için diktiği Giambattista Valli benzeri kostüm kadar konuşulmadı.

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN ŞIKLARI: Yasemin Özilhan, , Burcu Esmersoy.

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN PARLAYAN İSİMLERİ: Nazlı Kayı, Zehra Çilingiroğlu, , Aybüke Pusat, Melis Sezen, Melisa Şenolsun. Sosyal medya paylaşımları ve davetlerde giydikleriyle yıl boyunca dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN PARLAYAN YILDIZI: Akın Akınözü. Şıklık anlamında olmasa da yakışıklılığı, oyunculuğu ve popülerliğiyle yılın en gözde erkek yıldızı olmayı başardı.

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

2019’un en’leri! Şıklar ve yükseliştekiler...

YILIN SÖNEN YILDIZI: Bu konuda kimse Can Yaman'ın eline su dökemez. Yurt dışında şöhreti ne kadar parladıysa, yanlış PR ile kendi ülkesinde de yıldızını aynı oranda söndürmeyi başardı.

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