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Haberler Galeri 2024 Ceyda Düvenci'ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!
Giriş Tarihi: 06.09.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:21

2024 Ceyda Düvenci'ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

2024 yılı Ceyda Düvenci için yeni başlangıçların yılı oldu. Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci'nin şu sıralar aşkı doruklarında yaşıyor. El ele davetlere katılan Ceyda Düvenci - Güçlü Mete çifti birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Ceyda Düvenci son olarak 2024 yazından karelerini takipçileri ile paylaştı. İşte fazla kilolarından kurtulup fit bir görünüme kavuşan Ceyda Düvenci'nin hayranlık uyandıran tatil pozları...

2024 Ceyda Düvenci’ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar vermiş, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz 2023'te resmen bitirmişti.

2024 Ceyda Düvenci’ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

Boşanma sonrası adeta kendini baştan yaratan Ceyda Düvenci, önce fazla kilolarından kurtuldu sonra gönül defterinde yeni bir sayfa açtı.

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2024 Ceyda Düvenci’ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

2024 yılı Ceyda Düvenci için yeni başlangıçların yılı oldu.

2024 Ceyda Düvenci’ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci'nin şu sıralar aşkı doruklarında yaşıyor.

2024 Ceyda Düvenci’ye yaradı! İncecik olan Ceyda Düvenci yaza veda ederken nefes kesti!

El ele davetlere katılan Ceyda Düvenci - Güçlü Mete çifti birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykırıyor.

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