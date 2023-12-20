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Haberler Galeri 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:28

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarıne Ömer adını verdi. 23 yıl sonra anne olan İpek Açar'dan bebeğiyle ilk fotoğraf geldi.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

47 yaşındaki İpek Açar şarkıcı Kayahan'ı kaybettikten sonra 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.

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23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenmişti.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Erkek bebekleri olacağını duyuran müzisyen çift, oğullarına kavuştu.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar’dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Çiftin bebekleri, 14 Aralık'ta Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla dünyaya geldi.

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