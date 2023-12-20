Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:28

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu...47 yaşındaki İpek Açar'dan oğlu Ömer ile ilk fotoğraf geldi!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarıne Ömer adını verdi. 23 yıl sonra anne olan İpek Açar'dan bebeğiyle ilk fotoğraf geldi.