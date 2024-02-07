Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
07:55
23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! "Oğlumu telaşsız büyütüyorum"
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarına Ömer adını verdi. 23 yıl sonra ikinci kez anne olan 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu.