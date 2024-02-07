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Haberler Galeri 23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! "Oğlumu telaşsız büyütüyorum"
Giriş Tarihi: 07.02.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 07:55

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! "Oğlumu telaşsız büyütüyorum"

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Çift oğullarına Ömer adını verdi. 23 yıl sonra ikinci kez anne olan 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! Oğlumu telaşsız büyütüyorum

47 yaşındaki İpek Açar şarkıcı Kayahan'ı kaybettikten sonra 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! Oğlumu telaşsız büyütüyorum

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.

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23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! Oğlumu telaşsız büyütüyorum

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenmişti.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! Oğlumu telaşsız büyütüyorum

Erkek bebekleri olacağını duyuran müzisyen çift, oğulları Ömer'e kavuşmuştu.

23 yıl sonra ikinci kez anne olmuştu! 47 yaşındaki İpek Açar annelik süreciyle ilgili konuştu! Oğlumu telaşsız büyütüyorum

"HOŞ GELDİN AİLEMİZE"

İpek Açar notuyla, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah..." sevincini paylaşmıştı.

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