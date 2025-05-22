Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:29
24 milyon TL’lik büyük operasyon! Bodrumspor başkanının villasını soyan hırsızları şüpheli satış ele verdi
Ünlü akaryakıt firması sahibi Fikret Öztürk'ün geçtiğimiz yıl villasındaki kasayı çalan hırsızlardan ikisi operasyonla yakalandı. Soruşturma esnasında zararının 1 milyon olduğunu düşünülen Öztürk; Osmanlı desenli kolye ve Afrika'dan alınan setlerinin de aralarında bulunduğu birçok ziynet eşyasıyla birlikte zararının 24 milyon lira olduğunu belirtti.