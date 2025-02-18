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Haberler Galeri 24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:08

24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

Bir döneme damga vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, uzun süredir bir dizide başrol olarak yer alıyor. Ünlü oyuncu Cenk Torun'un bu dizide Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Torun'un 24 yıllık eşi, 'zina' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ortaya atılan iddialar ise gündemi sarstı. Cenk Torun ise akşam saatlerinde avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İşte o açıklama!

24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

Çılgın Bediş'in Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

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24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

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