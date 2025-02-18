Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:08
24 yıllık evlilikte milyonluk boşanma ortalığı karıştırdı! Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun avukatı aracılığıyla açıklama yaptı: Delilleriyle birlikte…
Bir döneme damga vuran 'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, uzun süredir bir dizide başrol olarak yer alıyor. Ünlü oyuncu Cenk Torun'un bu dizide Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Torun'un 24 yıllık eşi, 'zina' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ortaya atılan iddialar ise gündemi sarstı. Cenk Torun ise akşam saatlerinde avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İşte o açıklama!