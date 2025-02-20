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Haberler Galeri 25'lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş'in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! "Her geçen gün daha da büyüleyici"
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:54

25'lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş'in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! "Her geçen gün daha da büyüleyici"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, kariyerindeki başarası kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken 25 yaşındaki voleybolcu, fiziğiyle de göz dolduruyor. Güneş, son olarak hesabında yeni kareler paylaşarak kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

25’lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş’in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! Her geçen gün daha da büyüleyici

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

25’lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş’in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! Her geçen gün daha da büyüleyici

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

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25’lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş’in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! Her geçen gün daha da büyüleyici

25 yaşındaki yıldız voleybolcu son olarak asansör pozuyla beğeni topladı.

25’lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş’in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! Her geçen gün daha da büyüleyici

25 yaşındaki voleybolcu, doğal güzelliğiyle görenleri adeta mest etti...

25’lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş’in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! Her geçen gün daha da büyüleyici

TARZI ÇOK BEĞENİLDİ!

Güneş'e birçok iltifat mesajı gelirken tarzı da dikkat çekti.

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