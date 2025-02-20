25'lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş'in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! "Her geçen gün daha da büyüleyici"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.