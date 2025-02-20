Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:54
25'lik voleybolcu güzelliğiyle ortalığı çatlattı... Zehra Güneş'in ayna pozları ortalığı yıkıp geçti! "Her geçen gün daha da büyüleyici"
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Zehra Güneş, kariyerindeki başarası kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken 25 yaşındaki voleybolcu, fiziğiyle de göz dolduruyor. Güneş, son olarak hesabında yeni kareler paylaşarak kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.