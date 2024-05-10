31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Serenay Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markaların da reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak doğdu.