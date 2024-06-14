Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:51
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…
Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir, Aile, Fi, Alice Müzikali, Şahmaran, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi yapımlarda yer alan 31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, hem özel hayatıyla hem oyunculuğu ile her zaman tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzelliği dillere destan Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin de sevdiği isimlerin başından geliyor. Serenay Sarıkaya'nın hayatını araştıran hayranları hakkındaki bu gerçeği şaşırdı. Serenay Sarıkaya'nın boyunu biliyor musunuz? İşte Serenay Sarıkaya'nın boyu…