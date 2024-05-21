33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk'un hayranları Türkan Pamuk'u görünce 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı. Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...