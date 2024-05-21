Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
11:35
33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”
Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda, EGO gibi yapımlardan tanıdığımız Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyada gündem oldu. 33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında oynayan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı uzun zamandır birlikteydi. Dünyaca ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, ilk nikah fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk'u görenler anne kızın benzerliği karşından şaşkınlığını gizleyemedi… İşte Melisa Aslı Pamuk'un annesi…