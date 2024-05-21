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Haberler Galeri 33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:35

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda, EGO gibi yapımlardan tanıdığımız Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyada gündem oldu. 33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında oynayan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı uzun zamandır birlikteydi. Dünyaca ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, ilk nikah fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk'u görenler anne kızın benzerliği karşından şaşkınlığını gizleyemedi… İşte Melisa Aslı Pamuk'un annesi…

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Melisa Aslı Pamuk'un annesi Türkan Pamuk'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk'un hayranları Türkan Pamuk'u görünce 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı. Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Dünyaca ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren Melisa Aslı Pamuk, ilk nikah fotoğraflarını paylaştı.

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33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

33 yaşındaki 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında oynayan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı uzun zamandır birlikteydi.

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Yusuf Yazıcı ile Fransa'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde gelin oldu.

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada ilgi odağı oldu! Annesi güzelliğiyle kızını solladı! “Abla kardeş gibi”

Çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Melisa Aslı Pamuk, nikah sonrası sosyal medya hesabına 'Yazıcı' soyadını ekledi.

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