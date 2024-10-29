35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı’na işçi haczi!

Habib Cem Bahadır'ın sahibi olduğu Bahadır İnşaat Türkiye, Karadağ ve Katar'da birçok inşaat projesi üzerinde çalışıyor. Şirkette askeri tesisler, endüstriyel tesisler, sağlık yapıları ve altyapı projeleri yürütülüyor.

'HUKUKSUZCA İŞTEN ÇIKARILDILAR'

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, "Müvekkillerimiz Katar Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırılmak üzere Türkiye'den Katar'a götürülmüştür. Fakat işçiler hukuksuzca işten çıkarılmış olup ücretleri ve tazminatları ödenmemiştir. Hukuki ve idari süreçler işliyor. İşçilerin daha fazla hak mahrumiyeti yaşayıp mağdur edilmemeleri için sürecin destekçisi ve takipçisiyiz" dedi.