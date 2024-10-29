Giriş Tarihi: 29.10.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
07:45
35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı'na işçi haczi!
Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri, işten çıkardı. İddiaya göre işçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu Yalısı'na giderek haciz işlemini başlattı.