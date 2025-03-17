Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
11:54
Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu'ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba gibi düşmüştü. Bu ilişkiden Duygu Nebioğlu isminde bir kızı olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'ın özel hayatında sular durulmamıştı. Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a 10 milyon liralık tazminat davası açması da ateşi körüklemişti. Genç kadın son olarak sosyal medya hesabında beklenmedik bir paylaşıma imza attı. Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar'la yeni bir fotoğraf yayınlaması, 'baba-kız arasındaki sular duruldu mu?' sorularını akıllara getirdi.