Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

"ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler.