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Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:54

Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu'ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba gibi düşmüştü. Bu ilişkiden Duygu Nebioğlu isminde bir kızı olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'ın özel hayatında sular durulmamıştı. Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a 10 milyon liralık tazminat davası açması da ateşi körüklemişti. Genç kadın son olarak sosyal medya hesabında beklenmedik bir paylaşıma imza attı. Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar'la yeni bir fotoğraf yayınlaması, 'baba-kız arasındaki sular duruldu mu?' sorularını akıllara getirdi.

Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak birkaç ay önce ortaya çıkan gerçekle Yeşilçam oyuncusu magazinin kalbine oturmuştu.

Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

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Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

"ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler.

Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

"MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı."

Babasıyla kavga bıçaklı olmuştu! Duygu Nebioğlu’ndan sürpriz Metin Akpınar paylaşımı! Aralarındaki sular duruldu mu?

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.