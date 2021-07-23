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Haberler Galeri 39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:59

39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

Sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'da 246 bin takipçisi bulunan Gül Gölge, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. "Yaz" notuyla peş peşe mayolu ve bikinili pozlarını paylaşan Gölge, son olarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla sere serpe kumsala uzanarak poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Gül Gölge'nin pozlarına beğeni yağdı. Ünlü mankenin estetikli hali ise şoke etti. İşte Gölge'nin inanılmaz değişimi...

39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

Geçtiğimiz yıllarda usta televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğinin bitiren ünlü sunucu Gül Gölge'nin son hali takipçilerini şaşırttı.

39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

Başarılı sunuculuğu ve modelliği kadar güzelliğiniden de söz ettiren Gölge'nin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

Yaz sezonunu açan bir çok ünlü isim gibi tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gölge, ağızları açık bıraktı.

39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

Verdiği cesur pozlarla mest eden güzel sunucunun estetikli hali ise gündem oldu. Gölge, seksi ve cesur pozlarıyla da sosyal medyayı salladı.

39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 246 bin takipçisi bulunan Gölge, mavi mayosuyla kumsala uzanarak poz verdi. Peş peşe pozlarını paylaşan ünlü isim, paylaşımına "Yaz" notunu ekledi.

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