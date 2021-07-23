Giriş Tarihi: 23.07.2021 16:57Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 16:59
39 yaşındaki Gül Gölge'nin mavi mayosuyla kumsalda verdiği pozlar olay yarattı! Gül Gölge estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız...
Sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'da 246 bin takipçisi bulunan Gül Gölge, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. "Yaz" notuyla peş peşe mayolu ve bikinili pozlarını paylaşan Gölge, son olarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla sere serpe kumsala uzanarak poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Gül Gölge'nin pozlarına beğeni yağdı. Ünlü mankenin estetikli hali ise şoke etti. İşte Gölge'nin inanılmaz değişimi...