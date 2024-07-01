Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:06
4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!
80'li yıllarda Yeşilçam'ın birçok kadın yıldızıyla kamera karşısına geçen Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. 4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen'in oğlunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Nermin Bezmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oğlu için dua istedi...