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Haberler Galeri 4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:06

4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

80'li yıllarda Yeşilçam'ın birçok kadın yıldızıyla kamera karşısına geçen Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğmuştu. 4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen'in oğlunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Nermin Bezmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile oğlu için dua istedi...

4 ay önce eşi Tolga Savacı’yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

Merhum sanatçı Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu... Şimdi de oğlu için dua istedi!

4 ay önce eşi Tolga Savacı’yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

80'li yıllarda Yeşilçam'ın birçok kadın yıldızıyla kamera karşısına geçen Tolga Savacı uzun süredir yaşadığı Amerika'nın New Jersey eyaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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4 ay önce eşi Tolga Savacı’yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

Acı haberi Savacı'nın 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korusu'nda nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi, yazar Nermin Bezmen duyurmuştu.

4 ay önce eşi Tolga Savacı’yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

"YÜREĞİM KANIYOR"

Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.

4 ay önce eşi Tolga Savacı’yı toprağa veren Nermin Bezmen şimdi de oğlu için dua istedi!

4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı toprağa veren Nermin Bezmen'in oğlunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

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