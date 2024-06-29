Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:28
40 yaşındaki Birce Akalay’ın estetiksiz hali ortaya çıktı...Eski görüntüleri ifşa oldu gören dona kaldı! Meğer ne çok estetik birikmiş yüzünde!
Yer Gök Aşk dizisi ile yıldızı parlayan Birce Akalay, Asi, Babil, Kuş Uçuşu gibi projelerle adından söz ettirmişti. 40 yaşındaki Birce Akalay şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla göz önünde. Sosyal medya hesabından yaptığ paylaşımlarla da çok konuşulan Akalay meğer estetik harikasıymış...Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı.