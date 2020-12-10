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Haberler Galeri 40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

40 yaşındaki 'Nereden nereye' dedirtti... 'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren sosyal medyanın ilgi odağı oldu. ile adından söz ettireceğe benzeyen Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere'nin kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlayanlar 'Nereden nereye' demeden edemedi. İşte Sadakatsiz ile ekranlara dönen ...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 08:51
40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren sosyal medyanın ilgi odağı oldu. ile adından söz ettireceğe benzeyen Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı.

40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan , Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı.

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40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Kariyerine manken olarak başlayan oyunculukta da kendini kanıtladı.

40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

'in Asya'sı 'nin kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlayanlar 'Nereden nereye' demeden edemedi.

40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

İşte ile ekranlara dönen 'nin değişimi...

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