40 yaşındaki Cansu Dere 'Nereden nereye' dedirtti... Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere 20 yıldaki değişimi ile dudak uçuklattı!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kariyerinin ilk yıllarındaki halini hatırlayanlar 'Nereden nereye' demeden edemedi. İşte Sadakatsiz ile ekranlara dönen Cansu Dere'nin değişimi...