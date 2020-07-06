40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

BİKİNİLERİ BEDAVA

Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert'e, geçen günlerde bir takipçisi "Bu bikini ve mayolara servet yatırmış olabilir misin?" diye sormuştu. Ivana Sert de bu soruya şöyle yanıt vermişti: