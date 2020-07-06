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Haberler Galeri 40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Ivana Sert kankası Sinem Yıldırım ile tatilde. hesabından birbirinden cesur pozlar veren Ivana sert adeta gençlere taş çıkardı. Ivana Sert'in kaslı vücudunu sergilediği fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte sosyal medyanın ilgi odağı olan ...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:12
40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Ivana Sert kankası Sinem Yıldırım ile tatilde. hesabından birbirinden cesur pozlar veren Ivana sert adeta gençlere taş çıkardı.

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Sinem Yıldırım ile Ivana Sert yakın arkadaş. Kankalar karantina günlerinde ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkarıyor.

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40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Önce Bozcaada'da tatil yapan Sinem Yıldırım ile Ivana Sert bu kez rotayı Çeşme'ye çevirdi.

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Gündüz havuza giren ikili önceki gece de Alaçatı'daki Meftun'da eğlendi.

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

BİKİNİLERİ BEDAVA

Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert'e, geçen günlerde bir takipçisi "Bu bikini ve mayolara servet yatırmış olabilir misin?" diye sormuştu. Ivana Sert de bu soruya şöyle yanıt vermişti:

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Yıllar var ki, gardıroba para harcamadım. Ne görüyorsanız bedava. Sponsorlar gönderiyor. Ben de yakıştırmasını biliyorum.

40 yaşındaki Ivana Sert kaslı vücuduyla gençlere taş çıkardı! Ivana Sert'ten olay pozlar....

Ivana Sert'in kaslı vücudunu sergilediği fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte sosyal medyanın ilgi odağı olan ...

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