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Haberler Galeri 40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:56

40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri esnasında sahneye çıkan ve 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. 40 yaşındaki ünlü isim yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdi bambaşka bir iş yapıyor...

40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.

40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

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40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...

"12 YAŞIMDA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI"

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuşmuştu.

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