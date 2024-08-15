Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:56
40 yaşındaki Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor? İşte yeni mesleği...
İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri esnasında sahneye çıkan ve 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. 40 yaşındaki ünlü isim yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdi bambaşka bir iş yapıyor...