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Haberler Galeri 41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?'
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:01

41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?'

41 yaşındaki Bergüzar Korel, 3 çocuğu ve oyuncu eşi Halit Ergenç ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Bergüzar Korel, geçtiğimiz hafta radikal bir kararla sarı olan saçlarını koyu renge boyadı. Eski saç rengine dönen güzel oyuncu son paylaşımında ise kısacık saçlarını upuzun yaparak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Korel'e 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılırken ünlü ismin genç kızlara taş çıkartması da gözlerden kaçmadı…

41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! ’Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?’

Saçlarını kestirip sarıya boyatan Bergüzar Korel, yine imaj tazeledi.41 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel'in son hali takipçilerinden tam not aldı.

41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! ’Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?’

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

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41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! ’Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?’

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel bir projesi için imajını değiştirmişti.

41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! ’Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?’

Bergüzar Korel hatta sarı saçlarıyla dostu Esra Erol'a benzetilmişti...

41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! ’Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?’

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel yeniden imajını değiştirdi ve son halini takipçilerini beğenisine sundu.

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