Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
14:01
41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?'
41 yaşındaki Bergüzar Korel, 3 çocuğu ve oyuncu eşi Halit Ergenç ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Bergüzar Korel, geçtiğimiz hafta radikal bir kararla sarı olan saçlarını koyu renge boyadı. Eski saç rengine dönen güzel oyuncu son paylaşımında ise kısacık saçlarını upuzun yaparak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Korel'e 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılırken ünlü ismin genç kızlara taş çıkartması da gözlerden kaçmadı…