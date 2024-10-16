Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:14
42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! “İnanmıyorum o da mı estetikliymiş”
Son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, sosyal medyada gündem oldu. 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz karakteriyle çok sevilmişti. Daha sonrasında Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıkan oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz haline yorum yağdı. İşte merak edenler için 42 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…