Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! “İnanmıyorum o da mı estetikliymiş”
Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:14

42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! “İnanmıyorum o da mı estetikliymiş”

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır, sosyal medyada gündem oldu. 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz karakteriyle çok sevilmişti. Daha sonrasında Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıkan oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. Gökçe Bahadır'ın estetiksiz haline yorum yağdı. İşte merak edenler için 42 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali…

42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! İnanmıyorum o da mı estetikliymiş

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti. Ama yıllar içindeki değişimini görenler şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! İnanmıyorum o da mı estetikliymiş

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali... Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada çok konuşuldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! İnanmıyorum o da mı estetikliymiş

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ ŞAŞIRTTI

Sade ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! İnanmıyorum o da mı estetikliymiş

Oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Akalay'ın estetiksiz hali

42 yaşındaki Gökçe Bahadır bu kez çok şaşırttı! İnanmıyorum o da mı estetikliymiş

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın estetiksiz, eski fotoğrafları şaşırttı.

SON DAKİKA