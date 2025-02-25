Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
13:19
4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit'in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...
Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, sadece oyunculuğuyla değil, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Göz kamaştıran zarafeti ve şıklığıyla her fotoğrafıyla ilgi odağı olan Evcen, son olarak 4x4 lüks aracıyla verdiği pozla sosyal medyayı adeta salladı! Güzel oyuncunun lüks aracının fiyatını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...