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Haberler Galeri 4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit'in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:19

4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit'in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, sadece oyunculuğuyla değil, yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Göz kamaştıran zarafeti ve şıklığıyla her fotoğrafıyla ilgi odağı olan Evcen, son olarak 4x4 lüks aracıyla verdiği pozla sosyal medyayı adeta salladı! Güzel oyuncunun lüks aracının fiyatını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız...

4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit’in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatını meslektaşı olan Burak Özçivit'le birleştirmişti.

4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit’in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Dillere destan olan düğünüyle dikkat çeken Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanamaya başlayarak daha çok ilgi odağı oldu.

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4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit’in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Paylaştığı her gönderiyle kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Evcen, son olarak lüks otomobilini paylaşarak sosyal medyayı salladı.

4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit’in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Fahriye Evcen, 4×4 lüks aracıyla karlar üstünde poz verdi.

4×4 lüks aracıyla şov yaptı! Burak Özçivit’in biricik aşkı Fahriye Evcen milyonluk arabasıyla göz kamaştırdı! Fiyatı dudaklarınızı uçuklatacak...

Güzel oyuncunun milyon liralık aracı görenlerin ağzını açık bıraktı...

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