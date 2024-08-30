Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin'in ilk yazı!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:09

44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin'in ilk yazı!

Başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aşkı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden şimdilerde anne olmanın keyfini sürüyor. Çiçeği burnunda anne Songül Öden son olarak minik kızı Sone Larin ile tatil paylaşımlarında bulundu. Ailecek birlikte ilk yazlarını yaşayan çiftten kızları ile kalpleri ısıtan pozlar geldi. Songül Öden'in minik kızı ile havuz keyfine beğeni ve yorum yağdı...

44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin’in ilk yazı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin’in ilk yazı!

Güzel anne Songül Öden'den yaz bitmeden ailecek tatil pozları geldi. Çiçeği burnunda anne Songül Öden minik kızı Sone Larin ile güneşin ve denizin keyfini çıkardı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin’in ilk yazı!
44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin’in ilk yazı!
44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin’in ilk yazı!
SON DAKİKA