Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:09
44 yaşında anneliği tadan Songül Öden minik kızı ile havuz keyfi yaptı! Sone Larin'in ilk yazı!
Başarılı oyuncu Songül Öden 45 yaşına girmesine günler kala anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aşkı Arman Bıçakçı'da bulan Songül Öden şimdilerde anne olmanın keyfini sürüyor. Çiçeği burnunda anne Songül Öden son olarak minik kızı Sone Larin ile tatil paylaşımlarında bulundu. Ailecek birlikte ilk yazlarını yaşayan çiftten kızları ile kalpleri ısıtan pozlar geldi. Songül Öden'in minik kızı ile havuz keyfine beğeni ve yorum yağdı...