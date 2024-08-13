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Haberler Galeri 46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! “Biz aslında çok eski arkadaşız…”
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:26

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! “Biz aslında çok eski arkadaşız…”

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarında zaman zaman yer alıyor. Güzel oyuncu son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Boksör Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi almıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. Arzu Yanardağ, yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medyadan ilan eden ünlü oyuncu bu kez gönlünü usta oyuncuya kaptırdı.

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! Biz aslında çok eski arkadaşız…

Yaşadığı aşklarla magazin gündeminde yer alan Arzu Yanardağ, bu kez de gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı.

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! Biz aslında çok eski arkadaşız…

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, yeni bir aşka yelken açtı.

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46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! Biz aslında çok eski arkadaşız…

Geçtiğimiz yıl film setinde evlilik teklifi alan Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürmüş boksör sevgilisinden ayrılmıştı.

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! Biz aslında çok eski arkadaşız…

46 yaşındaki ünlü oyuncu Arzu Yanardağ aradığı aşkı sonunda buldu.

46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! Biz aslında çok eski arkadaşız…

Arzu Yanardağ, 20 yıl önce tanıştığı ve oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen, aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başladı.

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