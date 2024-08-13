Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:26
46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü usta oyuncuya kaptırdı! “Biz aslında çok eski arkadaşız…”
46 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarında zaman zaman yer alıyor. Güzel oyuncu son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Boksör Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan Arzu Yanardağ sette evlilik teklifi almıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. Arzu Yanardağ, yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medyadan ilan eden ünlü oyuncu bu kez gönlünü usta oyuncuya kaptırdı.