Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:06
47 yaşında tekrar anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı! Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti!
Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuştu. 47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar'ın, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesi ilgi odağı oldu. İpek Açar daha önce kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaşmış "Abla kuzusu " notunu düşmüştü. İşte İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımı...