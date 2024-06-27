Giriş Tarihi: 27.06.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
12:44
Yeni imajı "Resmen çılgınlık" 47'lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!
2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta küllerinden doğdu. 47'lik güzel Ceyda Düvenci saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı. Düvenci'nin yeni imajını beğeni yağdı.