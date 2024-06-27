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Haberler Galeri Yeni imajı "Resmen çılgınlık" 47'lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 12:44

Yeni imajı "Resmen çılgınlık" 47'lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta küllerinden doğdu. 47'lik güzel Ceyda Düvenci saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı. Düvenci'nin yeni imajını beğeni yağdı.

Yeni imajı Resmen çılgınlık 47’lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Düvenci, biten evliliğinin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu.

Yeni imajı Resmen çılgınlık 47’lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Yeni imajı Resmen çılgınlık 47’lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran Düvenci, bir de imaj değişikliğine gitti.

Yeni imajı Resmen çılgınlık 47’lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi.. Çılgın tatilin son günleri" notunu düştü.

Yeni imajı Resmen çılgınlık 47’lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

Düvenci'nin yeni imajı, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ Atacan, Melek Mosso ve Işın Karaca'dan tam not aldı.

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