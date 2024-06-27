Yeni imajı "Resmen çılgınlık" 47'lik Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı!

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran Düvenci, bir de imaj değişikliğine gitti.