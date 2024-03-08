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Haberler Galeri 48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:18

48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın avukat Harun'u Ozan Güven, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Taş Kağıt Makas'ın Harun'u zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat… Ozan Güven, hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ozan Güven, 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Ozan Güven'in oğlu Ateş, şimdilerde 20 yaşında. İşte Ozan Güven'in boyunu geçen oğlu Ateş…

48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

Ozan Güven'in oğlunu görenler çok şaşırdı. Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor… Taş Kağıt Makas, dizisiyle ekranlara geri dönen 48 yaşındaki Ozan Güven'in 20 yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musunuz?

48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

Ünlü oyuncunun hayatını merak konusu oldu.

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48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir.

48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

48 yaşındaki oyuncunun 20 yaşındaki oğlu Ateş sosyal medyayı salladı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i bir de şimdi görün!

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar.

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