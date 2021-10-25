48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 48 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, Fransız askısı yaptırdı. Gelinim Mutfakta programının geçen hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, ekranda daha güzel görünmek için Fransız askısı yaptırdı. Songül Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı. Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı.