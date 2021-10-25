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Haberler Galeri 48 yaşındaki Songül Karlı 'öncesi- sonrası' dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:36

48 yaşındaki Songül Karlı 'öncesi- sonrası' dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 48 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, Fransız askısı yaptırdı. Gelinim Mutfakta programının geçen hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, ekranda daha güzel görünmek için Fransız askısı yaptırdı. Songül Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı. Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı.

48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız askısı yaptırdı. Yüzünün öncesini sonrası paylaşan 48 yaşındaki Karlı, dikkatleri üzerine çekti.

48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Gelinim Mutfakta programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.

48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!

Takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Karlı, yüzündeki değişimleri de anlattı.

48 yaşındaki Songül Karlı ’öncesi- sonrası’ dedi sosyal medya yıkıldı! Fransız askısı modasına o da uydu!
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