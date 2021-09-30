Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’
Giriş Tarihi: 30.09.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 08:13

49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Konserden konsere koşan Defne Samyeli sahne performanslarıyla göz doldururken son paylaşımı hayranlarını korkutmuştu. 49 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Defne Samyeli, hasta olduğu süreci anlattı.

49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.

49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Sonrasında da koronavirüs testi pozitif çıkan Defne Samyeli, hastalığa yakalandığını Instagram'dan duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

"AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"
"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum"

49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

"Benimle hemen iletişime geçip bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler. Karantinadayım. Bu durumda 4 Eylül'de Moda Deniz Kulübü'ndeki konserimizi iptal ettik. Yeni konser tarihini bildireceğiz. Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım. Sağlık olsun"

49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

HASTALIĞI YENDİ
Bu açıklamadan günler sonra yeni bir paylaşım yapan eski spiker, hastalığı yendiğini duyurdu.

SON DAKİKA