49 yaşındaki Defne Samyeli geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Ateşler içinde kaldım’

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Konserden konsere koşan Defne Samyeli sahne performanslarıyla göz doldururken son paylaşımı hayranlarını korkutmuştu. 49 yaşındaki Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Defne Samyeli, hasta olduğu süreci anlattı.