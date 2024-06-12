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Haberler Galeri 49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:01

49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkına gelen eleştirilere aşkıyla yanıt veren Pınar Altuğ yılların eskitemediği güzelliği ile hayran bırakıyor. 49 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları paylaştı. Düzgin fiziği ve fit hali ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'un kitesurf deneyimi ilgi odağı oldu. İşte gençlere taş çıkaran Pınar Altuğ'un uçurtma sörfü deneyimi...

49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor.

49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

Pınar Altuğ yılların eskitemediği güzelliği ile hayran bırakıyor. 49 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları paylaştı.

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49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

Düzgin fiziği ve fit hali ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'un kitesurf deneyimi ilgi odağı oldu.

49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

İşte gençlere taş çıkaran Pınar Altuğ'un uçurtma sörfü deneyimi...

49 yaşındaki Pınar Altuğ gençlere taş çıkardı! Uçurtma sörfü yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ övgüleri topladı!

Pınar Altuğ uçurtma sörfü yaptığı anları paylaştı | Video

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