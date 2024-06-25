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Haberler Galeri 49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:57

49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı… Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son paylaşımını görenler 'Günden güne eriyorsun, nasıl başarıyorsun?" yorumunda bulundu. İşte siyahlar içindeki o paylaşımı...

49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak Yalan dizisinde rol alıyor. Yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımı...

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49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, estetik itirafında da bulunmuştu.

49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.

49 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu incecik oldu! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o pozları...

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