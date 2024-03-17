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Haberler Galeri 5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 13:55

5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kızını kucağına almak için gün sayan 5,5 aylık hamile olan Burcu Biricik'ten ayna pozu geldi. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten yeni paylaşım geldi. İşte karnı burnunda olan Burcu Biricik'ten Pazar pozu…

5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

Burcu Biricik kırımız elbisesiyle böyle poz verdi... Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

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5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber gelmişti.

5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

5 aylık hamile Burcu Biricik’ten ayna pozu! İşte kızını kucağına almak için gün sayan karnı burnunda Burcu Biricik!

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

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